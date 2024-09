Mais de 3.600 produtos químicos aprovados para contacto com alimentos em embalagens, utensílios de cozinha ou equipamentos de processamento de alimentos foram encontrados em humanos, revelou um novo estudo citado pelo jornal britânico The Guardian.

Os produtos químicos foram encontrados no sangue humano, cabelo ou leite materno. Entre eles estão compostos conhecidos por serem altamente tóxicos, como PFAS, bisfenol, metais, ftalatos e compostos orgânicos voláteis. Muitos estão ligados ao cancro, distúrbios hormonais e outros problemas de saúde sérios.

Mais ainda, muitas outras são substâncias para as quais há perfis toxicológicos públicos muito limitados, como antioxidantes sintéticos usados ​​como conservantes e oligômeros que estabilizam tinta em embalagens. Os autores do estudo dizem que as lacunas de conhecimento destacam a necessidade de um exame mais aprofundado de produtos químicos de contacto com alimentos.

“O que certamente é preocupante é que temos uma forte ligação que mostra que alguns produtos químicos perigosos… migram da embalagem para os alimentos, então há uma contribuição para a exposição da embalagem”, disse Birgit Geueke, coautora do estudo com o Food Packaging Forum, uma organização sem fins lucrativos sediada em Zurique, citada pelo jornal internacional.

O estudo identificou cerca de 14.000 produtos químicos aprovados para contacto com alimentos e verificou bancos de dados e literatura científica em busca de evidências de acumulação humana em cada um deles. Os humanos são expostos a muitos dos produtos químicos em outros cenários, então a investigação não pretende sugerir que a embalagem dos alimentos seja a única responsável.

Entre os piores infratores está o plástico, um material que é amplamente desregulamentado e pode conter milhares de produtos químicos. Silicone e revestimentos em latas de metal também podem conter compostos tóxicos ou pouco estudados. Muitos produtos de papel e cartão eram até recentemente tratados com PFAS e podem conter uma camada de plástico.

Vários fatores podem fazer com que produtos químicos se encontrem em alimentos em taxas mais altas, como temperaturas mais altas, teor de gordura e acidez.

Os consumidores podem proteger-se deste tipo de contaminação ao comprar alimentos em recipientes de vidro, que normalmente têm muito poucos produtos químicos. Podem também levar os próprios recipientes de vidro para restaurantes para embalar sobras.