Segundo a imprensa local, a intenção de realizar a manifestação foi anunciada na semana passada, após uma reunião entre o Governo e o Conselho dos Patriotas (COP, em inglês) – grupo liderado por Henry Costa, feroz crítico de Weah.

De acordo com o diário liberiano Front Page Africa, o COP assinalou que o protesto de hoje é necessário devido “à rígida postura do Governo”, que não implementou as recomendações apresentadas em junho por este grupo.

Mo Ali, um dos responsáveis da COP presente na reunião, referiu ao mesmo jornal que a carta enviada ao Ministério da Justiça para a realização do protesto não apontava que esta fosse uma manifestação para que Weah se demitisse.

“A comunicação feita ao Ministério da Justiça não disse que esta fosse uma campanha para que Weah se afastasse. Mas, não há nenhuma traição em pedir ao Presidente que se demita. Só se torna traição quando alguém disser ‘eu vou derrubar o Governo'”, disse Ali.

Um outro grupo, o Conselho Independente dos Patriotas (ICOP, em inglês), considerou que o protesto organizado pelo COP pretende minar a paz e a estabilidade na Libéria, tendo marcado, para a mesma data, um “contraprotesto pacífico”.