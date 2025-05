O protesto em Belgrado foi organizado por estudantes universitários sérvios, que têm sido uma força fundamental por trás das manifestações nacionais desencadeadas pelo colapso, em 1 de novembro, do telhado de uma estação ferroviária no norte do país, que matou 16 pessoas.

Muitas pessoas na Sérvia acreditam que o acidente mortal foi resultado de obras de renovação defeituosas no edifício da estação e associam o desastre à suposta corrupção do governo em grandes projetos de infraestrutura com empresas estatais chinesas.

Os estudantes universitários que protestam têm exigido responsabilização pelo acidente e o Estado de Direito na Sérvia, um país balcânico que está formalmente a tentar entrar na União Europeia (UE), mas onde os populistas no poder têm sido acusados de reprimir as liberdades democráticas.

Após meses de protestos que atraíram centenas de milhares de pessoas, o movimento estudantil está agora a exigir eleições antecipadas, argumentando que o atual governo não pode satisfazer as suas exigências de justiça para as vítimas do acidente.

As eleições presidenciais e parlamentares estão previstas para 2027.

Vucic, que os críticos acusam de governar de forma cada vez autoritária, apesar da proclamada candidatura à UE, inicialmente rejeitou eleições antecipadas, mas hoje sugeriu que podem ser realizadas, embora sem dizer exatamente quando.

Ninguém foi condenado em relação à tragédia na cidade de Novi Sad, no norte do país. As autoridades indiciaram mais de uma dúzia de pessoas, mas prevalecem as dúvidas de que o processo irá revelar a alegada corrupção por trás do acidente.

Uma enorme e barulhenta coluna de manifestantes em Belgrado marchou em frente à procuradoria do Estado antes de chegar ao edifício do governo. Eles carregavam uma grande faixa pedindo eleições.

O governo de Vucic intensificou a pressão sobre os manifestantes e as universidades da Sérvia, alegando, sem provas, que eles foram instruídos por potências estrangeiras a organizar uma revolução no país.

Os estudantes estão a planear mais protestos em todo o país neste fim de semana.