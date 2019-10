Segundo a polícia regional, cerca de 80 mil pessoas integravam a marcha, muitas com bandeiras de Espanha e da Catalunha, quando esta partiu do Paseo de Gracia, cerca das 12:00 locais (11:00 em Lisboa).

Segundo a entidade que organizou a marcha, a Societat Civil Catalan (SCC), a “manifestação constitucionalista” reuniu 400 mil pessoas.

Entre os participantes figuravam o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, o líder do Partido Popular, Pablo Casado, e o líder do Ciudadanos, Albert Rivera.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se têm repetido ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma.

A par de várias manifestações pacíficas, a vaga de contestação ficaria igualmente marcada por distúrbios e violentos confrontos entre manifestantes mais radicais e as forças de segurança.

Na noite de sábado, três agentes da Unidade de Intervenção da Polícia (UIP) estacionada em Barcelona, um outro agente da polícia e quatro manifestantes foram feridos em incidentes ocorridos na capital catalã.