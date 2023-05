"Identificámos ocorrências de burlas através de chamadas de supostos colaboradores do Millennium bcp para capturar os códigos de acesso às suas contas na app e no site", pode ler-se no email disponibilizado aos clientes.

Segundo o banco, trata-se "de um ataque de vishing, ou seja, o atacante identifica-se como colaborador do Millennium bcp para confirmar transações na sua conta bancária. Ao longo da conversa, pede os códigos de acesso e de autorização para, supostamente, cancelar transações. O objetivo é obtê-los para fazer transações na sua conta bancária".

"Lembramos que o Millennium bcp não envia SMS com códigos de autorização para simular ou cancelar transações bancárias", é ainda acrescentado.