O PISA (Programme for International Students Assessment) é um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), elaborado de três em três anos, e que mede o desempenho dos alunos de 15 anos em diversas competências.

As competências analisadas no estudo são leitura, matemática e ciências, avaliando ainda outras questões como as capacidades para mobilizar esses conhecimentos na resolução de problemas do dia-a-dia nas sociedades contemporâneas, o ambiente escolar e as condições de equidade na aprendizagem.

De acordo com o ME, a edição do PISA 2018 avaliou pela terceira vez a literacia de leitura como domínio principal.

"Portugal foi um dos 79 países/economias do mundo participantes no estudo, que envolveu 600.000 alunos", apontou o ministério, acrescentando que participaram 276 escolas, 5.932 alunos e 5.452 professores, de todas as regiões do país.

No domínio principal - a leitura - Portugal obteve uma pontuação média de 492 pontos, cinco pontos acima da média da OCDE (487 pontos).

"Considerando os dois ciclos em que a leitura foi domínio principal, o resultado nacional alcançado em 2018 ficou significativamente acima da média obtida em 2000 (mais 22 pontos) e três pontos acima da média de 2009", assinala ainda o ministério.