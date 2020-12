“O ministro Pazuello informou-me que será editada uma medida provisória que vai tratar da centralização e distribuição igualitária das vacinas. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde”, escreveu Ronaldo Caiado na rede social Twitter.

Caiado, que também é médico, elegeu-se como um aliado do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, protagonista de uma disputa política com o governador do estado de São Paulo, João Doria, desde o início da pandemia. O governador ‘paulista’ comprou 46 milhões de doses da vacina chinesa CoronaVac e estabeleceu uma parceria com o laboratório Sinovac, através do Instituto Butantan, para fabricar milhares de doses da vacina no Brasil se for eficaz sem o consentimento do Ministério da Saúde brasileiro.

Antigo aliado do Presidente, Doria queria incluir o medicamento, em fase final de testes, no 'Programa Nacional de Imunização' do governo brasileiro. A rivalidade política com Bolsonaro, no entanto, prejudicou as negociações para distribuir a vacina em todo o país, que foram canceladas por ordem do chefe de Estado.

O governador ‘paulista’, por sua vez, avisou que mesmo sem apoio do Governo central iniciará um "plano de imunização" com a CoronaVac a 25 de janeiro, mas o medicamento ainda não provou eficácia nem teve pedido de registo junto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelo que ainda não está garantido o seu uso na população.

Doria divulgou uma mensagem hoje à tarde, em resposta à afirmação de Caiado, na rede social Twitter, frisando: “Os brasileiros esperam pelas doses da vacina, mas a União [Governo central] demonstra dose de insanidade ao propor uma MP [medida provisória] que prevê o confisco de vacinas. Esta proposta é um ataque ao federalismo. Vamos cuidar de salvar vidas e não interesses políticos”.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6,7 milhões de casos e 178.995 óbitos), depois dos Estados Unidos.