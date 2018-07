Por outro lado, as escolas são convidadas a apostar na constituição de equipas pedagógicas, “prática já adotada por muitas durante o ano piloto do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular”, que, segundo a tutela, “evita a dispersão dos professores por múltiplos conselhos de turma e rentabiliza o seu trabalho, concentrando e reduzindo as suas reuniões”.

As medidas constam no Despacho de Organização do Ano Letivo, que estabelece princípios para a distribuição do serviço.

No documento é “clarificada a distinção entre componente letiva e componente não letiva, com uma remissão expMícita para o disposto no Estatuto da Carreira Docente”, afirma o ministério, em comunicado.

Mantém-se a atribuição de crédito suplementar para o Desporto Escolar e inscreve-se na componente não letiva de estabelecimento do horário dos professores o apoio a docentes com deficiência visual.

Fica também na componente não letiva de estabelecimento do horário dos professores a participação, “devidamente autorizada”, quer em articulação com o centro de formação da associação de escolas, quer por iniciativa do docente, em ações de formação contínua que incidam sobre “conteúdos de natureza científico didática com ligação à matéria curricular lecionada”.