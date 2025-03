"Em circunstância políticas complexas, um quadro parlamentar muito fraco, sem maioria absoluta, passou um ano de um governo intenso, que assegurou estabilidade política", começou por dizer Montenegro.

"Devo dizer que por um lado a oposição queira esclarecimentos. Mas, os esclarecimentos não são suficientes. Ainda hoje ao ver o PS apresentar uma comissão parlamentar de inquérito que visa se o PM esteve em exclusividade, se cumpriu tudo. Não tenho nenhum problema com a oposição querer saber mais", explicou.

Se houve um erro de análise, após a polémica com Hernâni Dias (antigo secretário de Estado) e que acabou por abrir a 'caixa de pandora', Luís Montenegro respondeu que a primeira notícia dizia que o "PM tinha uma empresa mobiliária na sua família. Eu nunca tive. A minha empresa criada por mim e pelos meus. Eu respondi que era um absurdo relacionar isso com a Lei dos Solos, o que existiu nessa altura".

"Eu quando estava fora da política, quando era advogado, tinha alguns projetos relacionados com o património que recebi de herança. A quinta, que era da minha mãe e que agora é minha, teve por exemplo uma produção de vinho. Estava a olhar para uma atividade que não estava relacionada com a advocacia. Queria dar aos meus filhos algo que eles pudessem seguir, caso fosse novamente para a política. Depois de ter criado a empresa, fiz uma prestação de serviço específica, que era algo que me tinha especializado, que era a proteção de dados, porque as coimas quando não se respeitam esses parâmetros são avultados. Nós fazemos trabalhos de prestação de serviços de fazer um diagnostico da empresa, que era eu e os meus colaborados, são dois. E, havia um outro mecanismo, porque estas cinco empresas têm um trabalho permanente.Precisam de um encarregado, independente da empresa. Estes serviços não são políticos. Não faço fretes a ninguém", explicou. "A área preferencial era a da proteção de dados".

Como já disse aos partidos políticos hoje, desde agosto de 2023, 99% da faturação desta empresa são dos cinco clientes regulares. São serviços regulares. Na Solverde, além dos hotéis, têm cinco casinos físicos e um site de apostas online. Mais de 500 mil registados. A Rádio Popular tem, além das lojas físicas, muitos clientes online. É preciso um trabalho de conformidade sobre a proteção de dados", explicou.

"Os resultados líquidos do ano passado apontam para um resultado de 23 mil euros de lucro. Em 2023, creio que foram 43 mil euros. 2022 foi um ano onde a faturação foi elevado por dois fatores: o serviço que já mencionei e houve mais um ou dois clientes. Era o que faltava que estes números tenham sido para angariar dinheiro para a campanha", apontou.

"Relativamente a qualquer beneficio passado ou futuro, eu não faço fretes a ninguém. Pedi escusa sempre que foi necessário. Eu vou assegurar: não faço, não fiz fretes e não tirei nenhum benefício desta empresa desde que sou presidente do PSD. Quando que saí da empresa, a ideia foi passá-la para os meus filhos, com a mãe a controlar. Eu podia ter ficado, podia ser sócio da empresa mesmo sendo PM, não é ilegal. O que é ilegal é ter uma atividade remunerada. A circunstância de o ter feito foi porque não queria ter haver com a atividade da empresa. Eu se continuasse a ser sócio, aquilo que eu decidisse, era o que a empresa varia, por naquela altura ter 62% da empresa. A minha mulher teve que ter o meu consentimento, foi uma decisão a dois", explicou.

De recordar que o jornal Expresso noticiou que o grupo de casinos e hotéis Solverde, sediado em Espinho, pagou à empresa detida pela mulher e os filhos do primeiro-ministro, a Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por “serviços especializados de ‘compliance’ e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”.

Luís Montenegro já anunciou que a empresa passará a ser gerida pelos filhos, sendo que considerou que a cedência das suas quotas da Spinumviva à mulher foi feita dentro do quadro legal, alegando que o artigo que proibia as transações entre cônjuges foi revogado em 1986.

A Procuradoria-Geral da República está também a analisar uma denúncia anónima relacionada com Luís Montenegro e com a empresa da família. Em resposta à Lusa, sobre se existe algum inquérito relacionado com Luís Montenegro e com a Spinumviva, o Ministério Público confirmou “a receção de denúncia anónima, a qual se encontra em análise”, ainda que sem especificar quais os indícios que podem estar em avaliação. Após a análise da denúncia anónima, o Ministério Público irá decidir se abre um inquérito ou se a denúncia será arquivada.

Hoje, António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, voltou a confirmar a moção de confiança para esta terça-feira no parlamento, garantindo que "os portugueses não querem eleições", atirando responsabilidades para as bancadas do PS e do Chega.

Além do PSD, partido no Governo, a Iniciativa Liberal foi o único partido que anunciou o voto a favor da moção de confiança, com todo os outros partidos a assumirem, até hoje, que vão votar contra. Se isto acontecer, Luís Montenegro assumirá a demissão, como revelou, algo que será, depois, formalizada por decreto presidencial.

Montenegro também rejeitou hoje ter havido qualquer influência na angariação de clientes da Spinumviva, afirmando que os primeiros chegaram por já conhecerem os sócios e colaboradores da empresa.

“Na parte que é do meu conhecimento e que teve origem até junho de 2022, os primeiros clientes solicitaram a prestação dos serviços na base do conhecimento que já tinham dos sócios e dos colaboradores da empresa”, respondeu Luís Montenegro ao Chega.