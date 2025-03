O Ministério Público (MP) pediu hoje a condenação, sem quantificar a medida da pena, do ativista que durante a campanha para as Legislativas de 2024 atingiu com uma lata de tinta Luís Montenegro, então candidato a primeiro-ministro.













Ressalvando que o MP “não coloca em causa a nobreza” da causa climática, a procuradora do julgamento sustentou que “nenhum direito pode ser legitimamente exercido se dele decorrer a prática de um crime”. O ativista da Greve Climática Estudantil, de 19 anos e estudante universitário, está acusado de três crime de dano, por ter alegadamente danificado o vestuário de Luís Montenegro, então cabeça de lista da Aliança Democrática (AD) e atual primeiro-ministro, de uma fotógrafa do CDS e de um polícia de serviço na FIL, onde decorreu a ação, em 28 de fevereiro de 2024.