Nas alegações finais do julgamento, no Tribunal Judicial de Braga, a procuradora do MP defendeu que Mesquita Machado, que dirigiu a autarquia eleito pelo PS, agiu com intenção de favorecer a filha e o genro, com prejuízo para o erário público.

Disse ainda que a sociedade “reclama” condenação exemplar para os crimes praticados por titulares de cargos públicos, pelo que pediu pena de prisão para o antigo autarca.

Admitiu, no entanto, que a pena possa ser “cumprida em sociedade”, ou seja, suspensa na sua execução.

No processo, são igualmente arguidos os cinco vereadores socialistas do mandato 2009/2013 que votaram a favor da expropriação, mas em relação a estes o MP admitiu a absolvição, considerando que terão agido apenas com “dolo eventual”, o que não é suficiente para o preenchimento dos crimes de que são acusados.

Os arguidos respondem pela coautoria e em concurso real de um crime de participação económica em negócio e de um crime de abuso de poder.

Para o MP, apenas Mesquita Machado deve ser condenado e “ou por um crime ou pelo outro”.

O MP refere que a expropriação do quarteirão das Convertidas foi aprovada pela maioria socialista na Câmara de Braga, em maio de 2013, por 2,9 milhões de euros, quando o seu valor comercial não excederia os 694 mil euros.