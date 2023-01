O jornal Público revelou esta sexta-feira que Maria do Céu Antunes tinha conhecimento sobre as contas arrestadas da ex-secretário de Estado, que ontem se demitiu. No entanto, já esta manhã a ministra desmentiu essa situação.

“O Ministério da Agricultura e da Alimentação informa que a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais”, salienta o comunicado de imprensa.

Refira-se que Carla Alves demitiu-se 24 horas depois de ter tomado posse, no seguimento desta polémica, que envolveu o seu marido, antigo presidente da Câmara de Vinhais, embora este tenha defendido a agora ex-secretária de Estado.

“Esta polémica acabou, infelizmente, por tocar a minha mulher, mas é um assunto com o qual ela não tem nada a ver. Sou acusado de cumprir infrações, três crimes. O Ministério Público acusou-me em 2022, por no ano de 2006 ter feito um acordo com um empresário local, relativo ao seminário, em benefício dele. É falso, a acusação está feita, mas não foi sequer recebida por um juiz. Aquilo não é verdade”, referiu Américo Pereira.

O Ministério Público ordenou o arresto preventivo de bens do casal, isto após terem sido detetado um "património incongruente e não declarado fiscalmente, num valor superior a mais de 3, 5 milhões de euros".