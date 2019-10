A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e o diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) participaram hoje, no Estabelecimento Prisional de Sintra, nas comemorações do 7.º aniversário da DGRSP, que resultou da fusão, em 2012, dos serviços de reinserção com os do sistema prisional.

A este propósito, Rómulo Mateus defendeu que "importa igualmente aperfeiçoar a fusão entre as antigas direções-gerais de reinserção e os serviços prisionais", por forma a resolver as "injustas diferenciações entre trabalhadores", refletidas nomeadamente no subsídio de risco. Este problema, adiantou, "reclama porventura uma nova lei orgânica" para o setor.

Noutra vertente, Rómulo Mateus considerou que a racionalização do número e da dispersão de estabelecimentos prisionais (EP) é talvez o "maior desafio de gestão da DGRSP", realçando a importância de dar execução ao plano a 10 anos que o Governo aprovou.

Na sua intervenção posterior, a ministra da Justiça disse "não esquecer as dificuldades com que os serviços da DGRSP se debatem" e apontadas pelo seu diretor-geral, admitindo existirem ainda dificuldades ao nível do edificado, quer para instalação de serviços, quer ao nível dos EP.