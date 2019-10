“Angola tem sofrido dos males resultantes de um sistema de justiça com dificuldades de se afirmar como um verdadeiro pilar de segurança jurídica e de sustentação do investimento”, defendeu Francisco Queiroz, discursando na II Conferência Internacional de Marraquexe sobre a Justiça, subordinada ao tema “Justiça e Investimento: Apostas e Desafios”, que hoje arrancou na cidade marroquina e decorre até terça-feira.

O governante angolano lembrou que Angola, depois de se tornar independente, em 1975, alinhou a sua economia ao sistema socialista de produção e apenas 17 anos mais tarde iniciou o processo de implantação da economia de mercado.

Segundo o ministro, quando Angola alcançou a paz, em 2002, depois de 27 anos de guerra civil, o sistema de justiça passou a merecer maior intervenção orçamental, conhecendo progressos tanto em infraestruturas e meios técnicos, como em capital humano.

O titular da pasta da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola sublinhou que o sistema de justiça vive uma nova fase, desde a tomada de posse do Presidente angolano, João Lourenço, em 2017, “pois o combate à corrupção e à impunidade constitui o seu principal compromisso político”.

O ministro enumerou os feitos alcançados até aqui no domínio da organização e funcionamento do sistema judiciário angolano, bem como na administração da justiça, referindo que as metas atingidas até ao momento indicam que o sistema de justiça angolano conheceu nos dois últimos anos “um incremento notável”.