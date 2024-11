No primeiro episódio, conversamos com a Anabela Raymundo, investigadora no Centro de Investigação LEAF (Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food) do ISA (Instituto Superior de Agronomia). A Anabela é especialista na área da indústria agro-alimentar e explica-nos como é que as algas são uma alternativa sustentável que em breve poderemos ter nas nossas refeições. Desmonta também alguns mitos à volta do glúten e explica-nos o que querem dizer os “Es” que lemos nos rótulos e que tanto tememos.

O Marco traz-nos uma palavra que quer dizer cola e como o episódio foi gravado no dia da mulher, a Cristina recomenda um artigo com mais de 100 anos, escrito por uma pioneira, a Eunice Foote.

Para além disso, falamos do ChatGPT, croquetes, sushi, maçãs com químicos e pão feito à pressa. Curiosos? Então terão de ouvir este episódio.

__

Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, perguntam a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia.

A primeira temporada teve oito episódios — que pode ouvir no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts — onde se viajou da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação e até pelas fadas dos dentes.