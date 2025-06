Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Benfica SAD explica que aos 12 milhões de euros da alienação da totalidade dos direitos do jogador acresce uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir os 15 milhões de euros.

Adicionalmente, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do jogador.

Segundo a nota, os brasileiros do Botafogo terão o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da remuneração fixa, deduzido do montante da solidariedade.