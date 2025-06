Primeiro foi a Taça de França, depois o campeonato gaulês, há algumas semanas venceu a Liga dos Campeões e este domingo coroou uma temporada fantástica com a conquista da Liga das Nações com a camisola de Portugal. Muitos colocavam Lamine Yamale e Dembelé como os principais favoritos a vencer a Bola de Ouro, mas o português surge agora entre os que podem sonhar com este troféu, diz quem acompanhou de perto a carreira do médio do PSG.

"É o melhor médio da atualidade, disso não há dúvidas. Venceu tudo pelo PSG e só por isso estaria certamente na lista de 30 jogadores que vão disputar este troféu. Sem a Liga das Nações dificilmente ganharia, se França ou Espanha a vencessem, com Lamal e Dembelé a estarem na pole position, mas agora não há dúvidas, após a vitória de Portugal. Ninguém fez mais do que Vitinha, obviamente que está no topo dos favoritos", diz ao SAPO24 o jornalista Frederic François, da TF1, que acompanha diariamente o clube de Paris.

Mas não é só Vitinha que estará na lista de 30, outros portugueses também poderão marcar 'presença'. "Tal como Vitinha, também o João Neves e o Nuno Mendes fizeram uma época extraordinária, terão algo a dizer. Nuno Mendes foi mesmo eleito o melhor jogador da Liga das Nações. Mas creio que Vitinha estará à frente destes, foi o motor do PSG esta temporada e muito importante para Portugal nesta competição", referiu.

Pelo mesmo diapasão afina Pierre Leclerc, da RFI. O também jornalista desportivo há muito que se deixou encantar por Vitinha, mas diz que este ano "foi um monstro".

"Tem uma classe incrível. Chegou algo tímido, não se deixou vencer pelo balneário, com grandes estrelas, e foi crescendo, crescendo até se tornar no jogador que é hoje. É o patrão do PSG e este ano foi um monstro", começa por dizer o jornalista ao SAPO24, salientando depois as razões para que Vitinha seja considerado o melhor do ano.

"Não estará sozinho na luta, por certo. Yamal, Dembelé, Hakimi, todos são fortes concorrentes, mas Vitinha está lá com eles. E a vitória na Liga das Nações, diante da melhor seleção mundial da atualidade, não será esquecida por quem irá votar. As pessoas olham sempre para as estatísticas e Vitinha não irá aparecer no topo de quem marcou mais golos, Lamal e Dembelé sim, mas a verdade é que nos últimos anos outros jogadores de outras posições venceram este troféu. Vitinha é um claro favorito e o nome dele já foi destacado por alguns dos melhores jogadores de sempre. Não passou despercebida a ninguém a temporada que Vitinha fez", disse, referindo ainda a importância do Mundial de Clubes.

"Claro que é importante, mas uma Champions e uma Liga das Nações é mais. E só vejo melhor Lamine Yamal a poder ter mais peso se o Barcelona vencer, porque se o PSG vencer, o Vitinha continuará a ser quem mais ganhou esta temporada", concluiu.