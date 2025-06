Vitinha é o homem do momento no futebol europeu. Carregou a equipa do PSG durante toda a temporada, recebeu rasgados elogios de algumas das principais figuras do futebol mundial, e coroou a sua temporada com a conquista da Liga dos Campeões.

Contudo, nem tudo foi um mar de rosas nesta sua caminha de três temporadas ao serviço dos gauleses, bem pelo contrário. A imprensa francesa relata mesmo que o internacional português ponderou sair no ano que chegou a Paris, concretamente na temporada 2022/2023, tudo devido ao alegado mau ambiente que se vivia no grupo de trabalho.

Alguma imprensa gaulesa diz mesmo que Lionel Messi não gostaria de Vitinha, tendo mesmo chegado a dizer ao português: "Não és só mau, como também me estás a magoar", terá dito após um lance no treino que envolveu os dois jogadores.

Vitinha resistiu a sair, muito porque Danilo Pereira (antigo jogador do PSG na altura) terá convencido o médio a lutar contra tudo e todos, de acordo com a imprensa desportiva francesa.

E foi isso que Vitinha fez, lutou e hoje em dia é visto como um dos melhores médios mundiais. Luis Enrique, o seu treinador, diz mesmo que é o melhor do mundo na sua posição. "Não vejo nenhum melhor que ele".

Figuras como Thierry Henry, ex-internacional francês e agora comentador, também se rende ao português. "Este rapaz joga um desporto diferente", revelou.

Com a conquista do campeonato, Taça, Supertaça e agora a Liga dos Campeões, certamente Vitinha, mesmo que Messi não apreciasse as suas qualidades, estará entre os nomes para a Bola de Ouro.