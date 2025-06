Cada apresentação de 'Coelho Branco Coelho Vermelho' conta com um protagonista diferente que sobe ao palco para descobrir o texto pela primeira vez, isto sem ensaios, sem encenador, com um intérprete diferente a cada apresentação e o texto guardado num envelope selado à espera de ser aberto.

O sucesso de bilheteiras regressa ao Maria Matos, em Lisboa, no início da temporada teatral a 1 de outubro. O primeiro protagonista é Inês Castel-Branco.

Eis os nomes em todas as datas:

Os bilhetes já se encontram à venda aqui e custam 20 euros.

Recorde-se que 'Coelho Branco Coelho Vermelho', do iraniano Nassim Soleimanpour, é uma das peças mais apresentadas da história recente do teatro.

Proibido de deixar o seu país, o dramaturgo Nassim Soleimanpour condensou a experiência de toda uma geração numa peça selvagem e original. 'Coelho Branco Coelho Vermelho' é tanto sobre o Irão contemporâneo como sobre as dinâmicas de poder no resto do mundo.

Desde a sua estreia conjunta, em 2011, nos festivais de Edimburgo e SummerWorks esta peça foi traduzida para mais de 30 línguas e apresentada mais de 3.000 vezes por alguns dos maiores nomes do teatro e do cinema mundial. Em Portugal é da responsabilidade da Força de Produção, em associação com Nassim Soleimanpour Productions.