O presidente da Câmara de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, disse à agência Lusa que a PJ efetuou diligências esta manhã no edifício daquela autarquia do distrito de Vila Real, no âmbito de uma investigação em curso.

Bruno Ferreira destacou toda a disponibilidade da autarquia em colaborar com as autoridades, sem entrar em pormenores sobre o motivo destas buscas.

Em comunicado, a autarquia referiu que a “colaboração prestada pela câmara municipal foi total, tendo sido disponibilizados todos documentos solicitados e prestados esclarecimentos adicionais”.

“A Câmara Municipal de Mondim de Basto continuará disponível para prestar todos os esclarecimentos que possam vir a ser necessários”, salientou a autarquia.