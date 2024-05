“É mais uma questão que eu tenho para resolver, um buraco de 61 milhões de euros onde, mais grave, é que vocês fizeram investimentos nos projetos, pensando que iam ser financiados”, afirmou José Manuel Fernandes, que discursava no Congresso Nacional do Azeite, que decorreu em Valpaços, dirigindo-se, entre outros, aos autarcas.

Durante a iniciativa o presidente da Câmara de Valpaços, António Medeiros, falou sobre a barragem para rega na zona da Padrela, reclamada há muito tempo no concelho do distrito de Vila Real.

“O senhor presidente da câmara obriga-me aqui a revelar algo que eu não tinha intenções de revelar nesta sessão, mas que para mim foi mais uma surpresa que tive. O senhor presidente da Câmara pensa que tem um projeto aprovado pelo BEI, no âmbito do Plano Nacional de Regadios”, referiu o ministro.

No total, segundo o governante, são 61 milhões de euros em projetos no âmbito do Plano Nacional de Regadio.

No entanto, segundo José Manuel Fernandes, “em 21 de fevereiro de 2023 o BEI comunicou ao Governo a rescisão unilateral do contrato de financiamento por incumprimento do Governo português”.

“E, depois, para meu espanto em junho de 2023, por exemplo, num concelho aqui bem perto, foram feitas sessões onde se andava a falar de financiamento de projetos para o BEI quando o BEI tinha anulado o contrato de financiamento”, acrescentou.

E continuou: – “Agora teremos de arranjar uma solução, mas não é fácil arranjar uma solução de 61 milhões de euros e mais grave do que isto foi o engano a que se levou e, depois de se ter sabido que havia aqui uma rescisão, não se ter dito a verdade às câmaras municipais, nomeadamente”.

E a proposto deixou uma garantia: “- É algo que podem contar comigo é que direi sempre a verdade, ainda que ela possa não ser muito agradável”.

O Programa Nacional de Regadios foi anunciado pelo Governo PS e tinha financiamento do BEI.

Organizado pelo CEPAAL, em parceria com a Câmara de Valpaços, o Congresso Nacional do Azeite realizou-se no âmbito da Feira Nacional de Olivicultura, que decorre entre hoje e domingo.