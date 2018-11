“Em termos de custos é neutra, não há custos acrescidos. Em termos de recursos, não vamos ter recursos diferentes para esta iniciativa. Temos os nossos recursos no contexto da NATO, no contexto da PESC [Política Europeia de Segurança Comum]”, declarou à Lusa à saída da reunião com os seus homólogos no Ministério da Defesa francês.

Esta iniciativa reúne dez países europeus - Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Países Baixos, Portugal e Reino Unido - e é liderada pela França, tendo como missão criar uma cultura partilhada de defesa, desenvolver o pragmatismo operacional e a cooperação entre estes Estados.

"É uma iniciativa que interessa a Portugal e que está ainda num processo de cristalização. É um processo complementar à NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e CEP [Cooperação Estruturada Permanente da União Europeia]. Nós somos participantes muito ativos destas duas organizações e interessa-nos estar num formato com decisões voluntárias muito ligeiras que possam corresponder a nichos que não estão cobertos pela NATO e pela União Europeia", afirmou.

Florence Parly, ministra da Defesa francesa, também reforçou que esta iniciativa não pretende substituir a NATO ou os esforços de Defesa no seio da União Europeia, mas sim complementar os instrumentos já existentes, nomeadamente no que diz respeito "ao auxílio imediato às populações, catástrofes naturais ou ainda a coordenação de operações de grande envergadura".

"A unanimidade não deve ser a regra, devemos ter a flexibilidade necessária para permitir a cada um dos países trabalhar sobre as suas próprias preocupações ", disse a ministra no início do encontro, reforçando que a ideia é "refletir em conjunto sobre as soluções a aplicar".