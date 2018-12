“Os portugueses conhecem insuficientemente as nossas Forças Armadas. Nós vivemos atualmente um momento histórico particular que nos interpela a compreender e a refletir sobre o papel das Forças Armadas na sociedade em que estão inseridas e que servem”, afirmou João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa Nacional advertiu que o “necessário debate e conhecimento sobre as Forças Armadas requer abertura e inclusividade” e, defendeu, não só os portugueses devem ir ao encontro das Forças Armadas mas também as Forças Armadas devem “dar-se a conhecer”, num processo do qual sairá “um reforço da confiança” na instituição.

João Gomes Cravinho discursava no salão nobre do Ministério da Defesa Nacional, após dar posse ao vice-chefe do Estado-Maior do Exército, general Guerra Pereira, numa cerimónia inédita para o cargo de vice-chefe militar, já que até hoje havia apenas uma cerimónia interna, nos ramos, com a leitura do despacho de nomeação.

O ministro fez questão de explicar os motivos da mudança do figurino da posse do 2.º Comandante do Exército afirmando que representa “de forma pública e inequívoca, a importância e relevância de um dos cargos cimeiros” das Forças Armadas.