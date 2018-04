De acordo com o governante, a circunstância que descreveu resulta de expectativas não satisfeitas relacionadas com a exigência de dinheiro por parte de diferentes entidades do setor.

“Será uma reivindicação contínua no tempo, impossível de satisfazer, face às necessidades que temos”, disse o ministro ao discursar no encerramento da cerimónia que assinalou o Dia Mundial da Saúde, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Adalberto Campos Fernandes frisou que o ministro da Saúde não é “um ministro setorial”, mas um ministro que tem a obrigação de fazer compreender a todo o governo que a saúde é um problema de todos.

“Desiludam-se aqueles que pensam que defendem mais o Estado social aqueles que proclamam as suas dificuldades, aqueles que desistem de encontrar novas soluções e modelos diferentes, pedindo apenas, e várias vezes ao dia, mais recursos”, afirmou.

Depois da apresentação de um retrato da saúde no país, o ministro considerou que Portugal pode “ter orgulho” nas realizações das últimas décadas, apesar da crise que afetou o país.

Os portugueses, sustentou, passaram a viver mais quatro anos na última década. O aumento da esperança de vida deixou de ser uma preocupação, referiu, acrescentando que o desafio agora é “fazer os mais velhos viverem melhor”.