Gomes Cravinho participou hoje na abertura do seminário “O Exército Português na Resposta Nacional à Covid-19 — Experiência e Desafios”, uma iniciativa que decorreu na Academia Militar, na Amadora (distrito de Lisboa), no âmbito das comemorações do dia do Exército.

Na intervenção, o titular da Defesa começou por fazer um balanço “francamente positivo” da “resposta das Forças Armadas, e em particular do Exército, a esta pandemia”, da Covid-19, e salientou que “todos os portugueses podem ter orgulho nesta atuação”.

“Eu creio que se gerou um consenso amplamente partilhado na nossa sociedade de que as Forças Armadas têm sido um elemento crítico, um elemento diferenciador, que tem assegurado um respaldo único, um respaldo indispensável para outras estruturas de governação”, advogou, elencando que os militares têm dado apoio por exemplo na saúde, nas prisões, nas escolas, nos lares e também na Proteção Civil.

Na ótica do ministro da Defesa, “este é um momento em que se deve sublinhar que este nível de prontidão não se consegue sem investimento”.

“O investimento público em Forças Armadas prontas e credíveis é tão relevante como o investimento público na saúde, na educação ou nas infraestruturas do nosso país. Compete ao Estado assegurar que o nível de resiliência nacional que as Forças Armadas garantem seja mantido, como respaldo último do bem-estar da nossa sociedade”, frisou igualmente.

Neste ponto, João Gomes Cravinho referiu que, “analisando as prioridades de investimento” da Defesa, “ao longo dos últimos anos e em particular no âmbito da última revisão da Lei de Programação Militar, é muito claro que a aposta em equipamentos de duplo uso é uma aposta ganha”.

“As novas ameaças e as novas missões das Forças Armadas exigem-nos equipamentos e capacidades distintas”, sublinhou, defendo um reforço do investimento ao nível do “planeamento, e do comando e controlo” por forma a “fazer o melhor uso dos instrumentos à disposição, gerindo, organizando e respondendo da forma mais adequada”.

Salientando o papel dos recursos humanos na atuação do Exército, o ministro assinalou que não é possível “exigir indefinidamente o atual nível de esforço àqueles que compõem o Exército”, pelo que “os portugueses devem entender que é nossa responsabilidade reforçar esta estrutura para que ela possa estar à altura dos desafios que se avizinham no nosso futuro”.

“Se a experiência atual nos ensina alguma coisa, é que esses desafios serão complexos e exigirão muito de todos nós”, frisou.

O ministro da Defesa realçou também que a “implantação do Exército em todo o território nacional” e os protocolos celebrados permitem estar “cautelosamente otimistas quanto à capacidade de resposta para aquilo que se avizinha”.

Gomes Cravinho alertou ainda que “esta nova fase da pandemia não será vivida como a primeira” e que é pedido aos portugueses que “saibam viver com a covid-19 e que mantenham as suas atividades dentro da normalidade possível”.

“Penso que todos entendemos que esta decisão é necessária. Temos de aprender a ser resilientes e a ser disciplinados, num contexto que, não sendo o desejável, é o possível”, sublinhou.

No que toca ao centro de apoio militar covid-19 localizado no antigo hospital militar de Belém (Lisboa), o governante espera que a “sua capacidade possa ser expandida com os recursos humanos que o Ministério da Saúde puder alocar, em complemento aos médicos e enfermeiros do Exército que aí prestam serviço”.