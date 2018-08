Ameaças essas, disse, conduzidas por “elementos que podem ser não estatais ou de origem estatal” e que “por vezes resultam em incidentes que têm sido resolvidos”.

Santos Silva reagia a uma notícia hoje publicada pela Visão, segundo a qual piratas informáticos de várias proveniências, incluindo russos, terão conseguido entrar nas redes do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Garanto a segurança da rede de comunicações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular da nossa rede de segurança adicional, que é a chamada cifra” – usada para comunicações de caráter confidencial -, declarou o governante, escusando pronunciar-se sobre casos concretos que envolvam a segurança do Estado.

De acordo com a revista, um relatório preliminar do Centro Nacional de Cibersegurança detetou secções dos canais de cifra “em estado de vulnerabilidade”.

Questionado pela Lusa, o ministro afirmou apenas: “A questão da segurança das nossas redes é prioritária, a avaliação da rede do MNE é permanente e as ações no sentido de a reforçar perante as diferentes formas de ameaças de que vamos tomando nota são também permanentes”.