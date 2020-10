Segundo a autarquia, “este centro de proximidade com a população visa aumentar o número de testes e evitar deslocações para fora do concelho” e destina-se “exclusivamente a utentes referenciados pela ULS e médicos de família” do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O centro é o segundo do género no distrito de Bragança, sendo que o primeiro funciona desde o início da pandemia em Macedo de Cavaleiros, e realiza testes três dias por semana.

A recolha é feita por uma equipa dos centros de saúde de Mirandela às segundas, quartas e sextas.