O outro ponto foi sobre as prioridades em matéria de politica externa da presidência portuguesa, que “são conhecidas”, casos da cimeira com a Índia prevista para maio no Porto, “muito importante para que Europa mantenha o seu olhar em relação a todas as direções do mundo”.

Outras prioridades, adiantou, são “a implementação dos acordos que se conseguirem realizar com África”, designadamente o acordo com os países de África, Caraíbas e Pacífico (o «pós-Cotonu») e as conclusões da cimeira UE-União Africana, e o reforço da relação da UE com a América Latina, o que também passará pela conclusão do acordo económico com Mercosul.

“As reuniões correram bastante bem. Indiquei ao presidente da comissão de Negócios Estrangeiros do PE a minha inteira disponibilidade para vir apresentar à comissão, no momento oportuno, as prioridades da presidência portuguesa”, concluiu.