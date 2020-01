Augusto Santos Silva afirmou que foi um “consenso a que se chegou muito facilmente”, nomeadamente no “total apoio ao processo político desenvolvido pelo senhor [Ghassan] Salame, enquanto representante especial do secretário-geral das Nações Unidas”.

“Total apoio à tentativa europeia (o Processo de Berlim) de apoiar a organização de uma conferência (na capital alemã) entre as partes e a revisitação das condições em que uma operação semelhante ou conexa com a Operação Sofia (missão naval da UE na região para resgate de migrantes, entretanto descontinuada) poderia contribuir para elevar os níveis de segurança marítima no Mediterrâneo e fazer cumprir o embargo (de armas) internacionalmente decretado”, descreveu ainda.

Em relação a uma eventual retoma das atividades navais por parte da UE, Santos Silva frisou que não se registou “um consenso sobre isso”.

“Mas, evidentemente, olhamos para as nossas responsabilidades no que diz respeito à proteção de vidas, mas também à obrigação do cumprimento das regras internacionais e resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Sempre que olhamos para a evolução da situação na Líbia, perguntamo-nos se devemos ou não retomar essa operação ou desse tipo, mas nenhuma decisão foi tomada”, disse.