“Terminou a missão a Beirute da embaixadora de Portugal residente em Nicósia, acreditada no Líbano. A missão permitiu falar com muitos compatriotas e conhecer melhor as suas preocupações. É agora muito importante que todos se mantenham em contacto com a nossa embaixada”, refere o ministério tutelado por Augusto Santos Silva, em publicação na rede social Twitter.

Várias explosões devastadoras no porto de Beirute, em 04 de agosto, provocaram pelo menos 178 mortes, 6.568 feridos e milhares de desalojados.

Em termos materiais, destruíram a maior parte do porto, arrasaram os quarteirões vizinhos, danificaram seis hospitais e mais de 20 clínicas e destruíram 120 escolas.

A embaixadora não residente de Portugal no Líbano, Manuela Bairos, encontrava-se desde domingo à tarde em Beirute, apesar de ter estado confinada num hotel da capital libanesa durante 36 horas a aguardar os resultados do teste ao novo coronavírus feito à chegada à capital libanesa.