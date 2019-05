As oito pessoas que morreram queimadas na viatura acabaram por ser enterradas no local, devido à falta de acessos, acrescentaram as mesmas fontes.

O distrito de Macomia tem sido um dos mais afetados pelo ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia, em outubro de 2017.

Cabo Delgado é a província onde estão a avançar os megaprojetos de exploração de gás natural e onde os ataques já mataram pelo menos 200 pessoas.

Os observadores eleitorais do Centro de Integridade Pública (CIP), ONG moçambicana, relataram 13 ataques em maio, com 25 mortes, dezenas de feridos, centenas de casas queimadas e muitas aldeias abandonadas.

Os elementos do CIP acompanharam o recenseamento eleitoral, que decorreu entre 15 de abril e quinta-feira, e a contabilidade acerca dos ataques ainda não inclui as mortes relatadas na terça-feira em Quiterajo.