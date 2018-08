O documento, a que a agência Lusa teve acesso, está dividido em três blocos: “Afirmar os Açores”, "Reforçar a Coesão” e “Qualificar a Democracia”.

No primeiro campo, é referido que o PS/Açores "não busca uma autonomia confortável, mas sim uma autonomia arrojada, feita de envolvimento, empenho e superação", e há várias medidas propostas, entre as quais a "adoção do voto eletrónico nas eleições para a Assembleia Legislativa da região" ou "a consagração do sistema de listas abertas, prevendo a possibilidade de o eleitor, além da escolha do partido, definir a ordenação de candidatos".

"De igual modo, no âmbito da atualização do figurino político institucional da Autonomia, o PS/Açores considera ser chegada a hora de extinguir o cargo de Representante da República, atribuindo as competências dessa entidade a órgãos regionais, criados ou a criar", é também sublinhado no texto.

A moção advoga ainda ser necessária a presença do Presidente do Governo dos Açores no Conselho de Ministros "sempre que aí sejam tratadas matérias que digam respeito ou sejam do interesse da região".