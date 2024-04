A moeda “50 anos do 25 de Abril” tem na face nacional, um campo central com um cravo rodeado por 50 linhas não concêntricas que representam as diferentes ideias e projetos que nasceram no dia da revolução, uma por cada ano de 1974 até 2024, circundados à direita pela legenda que refere a primeira frase do poema ”25 de Abril”, de Sophia de Mello Breyner Andresen: “Esta é a madrugada que eu esperava in «O Nome das Coisas», seguida pelo escudo de armas nacional, as legendas “Portugal”, “25.04.1974_2024”, a indicação do autor e a legenda “Casa da Moeda”.

Na face comum, está representado o desenho europeu constante da Comunicação da Comissão Europeia n.º 2006/C225/05.

Foi definido o limite de emissão de 500 000 moedas com acabamento normal.