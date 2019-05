“Estamos a falar de transferir, por exemplo, o pessoal não docente das escolas e a conservação dos edifícios escolares, e, em ambos os casos, o envelope financeiro que está previsto acompanhar é manifestamente insuficiente e não acautela os impactos indiretos que terão na própria estrutura das autarquias que vão ter que crescer os seus quadros técnicos”, defendeu o presidente da Câmara da Moita e da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Rui Garcia (CDU).

Em declarações à Lusa na Câmara do Seixal, no fim do seminário Educação – Autonomia? Transferência de Encargos ou Descentralização, o autarca referiu que este processo implica “vários riscos” porque não garante capacidade às autarquias “para fazerem melhor e responderem aos problemas que se têm acumulado no sistema da educação”.

Tanto o município da Moita como o do Seixal rejeitaram a transferência de todas as competências da administração central em 2019.

Neste sentido, também a vereadora da Educação na Câmara do Seixal, Manuela Calado (CDU), disse à Lusa que “há muitos pontos por esclarecer” sobre a carta educativa, recursos humanos, edificado e financiamento.