Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa em Florença, no início do século XVI, e a identidade da mulher que aparece na pintura a óleo — que se crê ser Lisa del Giocondo — tem suscitado tanta especulação como o distante pano de fundo. Agora, o historiador italiano Silvano Vinceti garante que descobriu qual a ponte que se pode ver no quadro, conta o The Guardian.

No passado, algumas teorias identificavam a ponte como sendo a Ponte Buriano, perto de Laterina, ou a Ponte Bobbio, na cidade de Piacenza, no norte de Itália. Mas o historiador diz que se trata da Ponte Romito di Laterina, em Arezzo. Para chegar a esta conclusão, Vinceti utilizou documentos históricos e imagens de drones e fez também comparações entre a pintura e fotografias da área.

Para atirar por terra as teorias anteriores, bastou um pormenor: a ponte da pintura de Leonardo da Vinci tinha quatro arcos, tal como a Romito. A Ponte Buriano, por outro lado, tem seis arcos, enquanto a Ponte Bobbio tem mais de seis. Atualmente, a Ponte Romito di Laterina, que se estende sobre o rio Arno, tem apenas um arco e os alicerces do outro lado da margem.

Segundo Vinceti, documentos pertencentes à família Medici, encontrados nos arquivos estatais de Florença, mostram que entre 1501 e 1503 aquela era "uma ponte muito movimentada e funcional". Nessa altura — o momento da pintura da Mona Lisa — Leonardo da Vinci esteve na zona do Vale do Arno, primeiro ao serviço de Cesare Borgia, um cardeal da família nobre mais notória da Itália renascentista, e depois de Piero Soderini, um estadista da República de Florença.

Para que não restem dúvidas de quem aquele foi mesmo o cenário da pintura, Vinceti mediu a largura entre as margens do rio e, utilizando o tamanho do arco restante, estabeleceu que quatro arcos do mesmo tamanho encaixavam perfeitamente no troço.

"A forma distintiva do Arno ao longo desse troço de território corresponde ao que Leonardo retratou na paisagem à esquerda da nobre retratada na famosa pintura", frisou.

Simona Neri, presidente da Câmara de Laterina, disse que a teoria de Vinceti causou muita agitação na cidade de pouco mais de 3500 habitantes. "Precisamos de tentar proteger o que resta da ponte, o que exigirá financiamento".

No entanto, as afirmações de Vinceti vão incomodar os habitantes da vizinha Buriano, onde um cartaz da Mona Lisa está ao lado de uma placa de sinalização da ponte que também já foi indicada como estando na pintura. "Vai haver alguma rivalidade, vamos ter de pôr um cartaz também", brincou Neri.