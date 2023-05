Num comunicado ao país, Luís Montenegro apela à substituição da responsável máxima dos serviços secretos. Diz que Costa é o "responsável pelas distorções legais e operacionais das secretas". Adianta que o PSD vai propor medidas de reforço das Secretas.

O líder do PSD, a partir da sede do partido no Porto, assegura que "o país tem assistido atónito à mais desprestigiante e deprimente degradação institucional de que há memória em Portugal". Reforça que "os episódios de desrespeito por regras básicas de comportamento institucional são abundantes e ferem a credibilidade dos poderes publícos". Termina expressando a vontade do PSD, "a bem da dignidade e da moralidade da política João Galamba deve ser demitido".

O líder da oposição critica o Primeiro-ministo por "se pode esconder na agenda internacional enquanto tem a casa arder", lembra que o Presidente da Repúplica disse "e bem" que a responsabilidade política e administrativa é essencial para os portugueses acreditarem em que os governa.

Montenegro continua as críticas ao líder do governo, dizendo que está "arrogantemente instalado na sua maioria absoluta" e que "tem contribuído para agravar a desconfiança no Governo, na política e no Estado".

"O pântano político em que Portugal mergulhou é da responsabilidade única do Partido Socialista e do Primeiro-ministro."

Mostradas as críticas, Montenegro apresenta-se como alternativa. "Estamos cada vez mais focados em apresentar ao pais uma alternativa política sólida e ambiciosa, para substituir o mais rápido possível o atual governo".

Assegura que essa é a vontade do país e que o PSD tem feito trabalho no terreno. "Enquanto o Governo destrói a dignidade dos poderes públicos com a cumplicidade e conivência do Primeiro-ministro há um país com quem falo diariamente que quer alternativa e soluções".

No fim do discurso fala diretamente ao país, para o descansar, acredita. "Francamente, quero dizer aos portugueses que a fiscalização política do Governo é um dever que nós não renegamos". E volta a assegurar que a sua posição de alternativa é sólida, "estou cada vez mais empenhado em juntar pessoas, em juntar ideias para dar um Governo novo a Portugal."

"Portugal não pode ser esta balburdia e já só um novo Governo e uma nova maioria podem restabelecer a normalidade em Portugal."

O líder do partido da oposição não poupou as críticas ao líder do Governo. "O Primeiro-Ministro está a assobiar para o ar, está desaparecido da agenda política nacional, e não está a dar ao país a resposta que o país procura". E apresenta soluções "é preciso por ordem na casa e, para isso, era preciso uma liderança forte e capaz, que assumisse as responsabilidades. Coisa que infelizmente o Primeiro Ministro não tem feito", Montenegro lembra que o Primeiro-ministro "infelizmente" entrou "em conflito aberto com o Presidente da República", que foi "lúcido em ter dito ao país e ao Primeiro-ministro que a assumção de responsabilidades era essencial para dar confiança ao governo".

Montenegro avança ter dado conhecimento ao Presidente da República desta vontade, porque "o Governo capitulou", "não estanca a instabilidade que ele próprio criou neste período" e, acrescenta, o "Primeiro-ministro não é diligente para por cobro a uma situação que se vai avolumando".

Contudo, assegura que embora o PSD tenha "respeito pelas regras da democracia a estabilidade dos mandatos, cada vez mais são os portugueses a concluir que não mudando o governo é preciso mudar de Governo".