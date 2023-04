No final de uma audiência com o Presidente da República, em Belém, Luís Montenegro reiterou a preocupação que já tinha manifestado com a data provável das eleições europeias do próximo ano.

“Se forem em 9 de junho, vamos apresentar uma via verde para uma abstenção histórica”, disse, recordando que em Portugal é feriado em 10 de junho e, em muitos concelhos, incluindo Lisboa, também no dia 13.

O presidente do PSD defendeu que o Governo português deve procurar uma de duas opções: “Ou que a eleição seja marcada para outro dia – 26 de maio, 2 de junho ou até 16 de junho – ou que se abra a possibilidade de haver nas eleições europeias uma data alternativa, isto é, que possa ocorrer em dois diferentes no espaço dos Estados membros da União Europeia”.

Para Montenegro, considerou que tal não é impossível e contribuiria para uma participação mais elevada.

O Governo recebeu na semana passada os partidos (todos levantaram a mesma preocupação) e adiantou que está tentar junto de Bruxelas evitar a marcação das eleições europeias a 09 de junho de 2024, devido à proximidade dos feriados, assegurando que se tal não for possível tentará mitigar os efeitos da abstenção.

As duas últimas eleições europeias, em 2019 e 2014, realizaram-se no final de maio, após acordo dos 27 Estados-membros para alterar a data inicial das eleições.

Recentemente, a única vez em que as eleições europeias decorreram ‘coladas’ a feriados nacionais foi em 1994: realizaram-se no domingo de 12 de junho, com o Dia de Portugal a calhar na sexta-feira anterior e o Dia de Santo António, em Lisboa, na segunda-feira a seguir.