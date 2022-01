A atriz norte-americana Betty White morreu esta sexta-feira aos 99 anos, noticia a imprensa internacional. Jeff Witjas, agente e amigo próximo de White, confirmou a notícia à revista 'People': "Apesar de a Betty ter quase cem anos, pensava que viveria para sempre".

"Sentirei terrivelmente a sua falta, acrescentou, num comunicado. "Não creio que a Betty alguma vez tenha temido morrer, porque sempre quis estar com o muito amado marido Allen Ludden. Acreditava que estaria com ele novamente".

Betty White nasceu em 1922, no Illinóis, e era um dos rostos mais conhecidos da televisão dos Estados Unidos, com uma carreira que atravessa oito décadas. Durante a Grande Depressão, nos anos 1930, mudou-se com a família para Los Angeles onde, no final dessa década, começou a trabalhar como atriz e modelo.

Uma das "Golden Girls", chegou mesmo a pôr a carreira em pausa, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), para trabalhar com os Serviços Americanos de Mulheres Voluntárias.

No total, ganhou cinco Emmys, incluindo um pela sua trajetória artística.

Betty foi ainda uma das primeiras mulheres produtoras ao trabalhar na sitcom dos anos 1950 "Life with Elizabeth", que também protagonizou.

Já nonagenária, interagia com os fãs jovens na rede social Instagram. As publicações mais recentes eram sobre a antecipação dos festejos do 100.º aniversário.

A notícia de sua morte provocou uma enxurrada de homenagens. O presidente norte-americano, Joe Biden, referiu-se a ela como "uma senhora adorável". "Noventa e nove anos. Como minha mãe diria, Deus a ama!", disse aos jornalistas.

White dizia que seu amor pela atuação tinha surgido durante uma produção escolar, mas atribuiu aos pais, uma dona de casa e um executivo de uma companhia de iluminação, como inspiração para a comédia.

*Com AFP