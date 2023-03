"É com profundo pesar que o El Corte Inglés comunica a morte de Alexandre Patrício Gouveia administrador da ECIGA – El Corte Inglés Grandes Armazéns S.A., empresa portuguesa do Grupo El Corte Inglés, este domingo, dia 12 de março de 2023, vítima de doença prolongada", foi referido em comunicado.

O velório de Alexandre Patrício Gouveia está marcado para segunda-feira, na Basílica da Estrela, entre as 18h e as 22h, com celebração de missa às 20h.

"A missa de funeral realiza-se terça-feira pelas 13h, também na Basílica da Estrela", é ainda adiantado no comunicado.

Alexandre Patrício Gouveia era administrador do El Corte Inglés "desde a constituição da empresa portuguesa do Grupo, tendo inaugurado um total de dois Grandes Armazéns em Portugal, seis Supercor por todo o país, dois centros de distribuição e um centro de oportunidades".

"Alexandre Patrício Gouveia foi, juntamente com seu pai, Dr. Afonso Patrício Gouveia, advogado, representante da empresa e amigo do fundador do Grupo D. Ramón Areces e de D. Isidoro Álvarez, seu presidente, um grande entusiasta do investimento do Grupo em Portugal, desde a década de 60", acrescenta o El Corte Inglés.

"Alexandre Patricio Gouveia transformou em causa da sua vida a identidade histórica e cultural de Portugal, tendo, em particular, sido inspirador e Presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, que, para além do centro interpretativo da batalha, tem desenvolvido relevantes atividades culturais e educativas", pode ler-se também na página da Presidência da República.

"No dia que nos deixa e relembrando uma velha e grande amizade, o Presidente da República apresenta à Família os mais sinceros sentimentos", é ainda referido.

Nascido em 1952, Alexandre Patrício Gouveia foi, nos anos 1980, adjunto para os assuntos económicos, no gabinete do então primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).

Esta informação biográfica é indicada pela editora Aletheia Editores, que publicou pelo menos duas obras de Patrício Gouveia: “A economia portuguesa na zona euro” e “Os mandantes do atentado de Camarate”.

Este último livro resulta de uma investigação que Alexandre Patrício Gouveia fez sobre o acidente de aviação que vitimou várias pessoas, em dezembro de 1980, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e o seu irmão, António Patrício Gouveia.

Também o "Partido Social Democrata manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Alexandre Patrício Gouveia".

"Grande parte da sua vida foi ainda dedicada a aprofundar o que se passou no trágico acidente de Camarate, que tirou a vida a Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD, mas também ao seu irmão, António Patrício Gouveia", pode ler-se.

"Neste momento de consternação, o PSD expressa a mais sentida gratidão pelo trabalho de Alexandre Patrício Gouveia, cuja memória permanecerá de forma indelével em todos, e apresenta condolências à sua família e amigos", remata o partido.