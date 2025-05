O ataque com um míssil foi reivindicado pelos rebeldes houthis do Iémen e causou seis feridos ligeiros, além de ter interrompido as operações aeroportuárias durante cerca de uma hora.

O jornal The Times of Israel noticiou que as principais transportadoras europeias cancelaram os voos para Telavive durante as próximas 48 horas.

Além da Lufthansa e da Air France, também a Air Europa, a Austrian, a Swiss Airlines e a húngara Wizz Air tomaram a mesma decisão, segundo o jornal.

Após o ataque, o porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, advertiu “todas as companhias aéreas internacionais contra a continuação dos voos para o aeroporto Ben-Gurion, uma vez que este se tornou perigoso para o tráfego aéreo”.

Saree disse que os rebeldes “visaram o aeroporto Ben-Gurion com um míssil balístico hipersónico que atingiu com sucesso o alvo”, segundo um comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).