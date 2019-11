A história deste par improvável, de resgatado e salvadora, não ficaria esgotada por aí e continuou na passada quinta-feira, de acordo com a CNN. Numa reportagem da 9News, a mulher conta que foi "aterrador vê-lo a sair das chamas e, com um ar tão indefeso, correr na estrada".

"Eu sabia que tinha de o cobrir com algo, assim que o vi correr para a árvore. Tirei então a minha camisola e embrulhei-o nela. Tentei apenas tirá-lo do meio do fogo; estava tanto calor e foi tão assustador", disse.

O par reuniu-se no Port Macquarie Koala Hospital, onde Lewis esteve a receber tratamento devido aos ferimentos graves sofridos. O coala, apesar de se encontrar tapado por cobertores e com uma máscara de oxigénio, mastigava os galhos de eucalipto que se colocaram perto da sua cama.

Mas a história não tem um final feliz.

O hospital tinha já referido que Lewis tinha "50-50" de hipóteses de sobreviver. Esta terça-feira soube-se que teve de ser abatido, uma vez que as queimaduras não apresentavam melhorias, conta a BBC. "O nosso objetivo número um é o bem-estar animal, foi nessa base que esta decisão foi tomada", disse o Hospital Port Macquarie Koala.

O coala Lewis tinha as mãos e pés "completamente queimados" e apresentava ainda queimaduras no estômago, peito, nariz e estava praticamente chamuscado em todo o corpo.

Os incêndios na Austrália

Os incêndios florestais nesta zona da Austrália destruíram milhares de hectares nas últimas semanas, incluindo um habitat densamente povoado por coalas.

Lewis não foi o primeiro caso em que marsupiais foram salvos das chamas. De acordo com a agência France-Press (AFP), outros quatro animais terão sido resgatados após serem vistos escondidos em arbustos.

À medida que os incêndios avançam sem controlo, cães farejadores ajudam a salvar e a rastrear coalas durante as operações de resgate.

Teme-se que mais de 350 coalas tenham morrido e, com o passar dos dias, a falta de água diminui ainda mais as suas chances de sobrevivência. A desflorestação e o desenvolvimento urbano devastaram o habitat dos coalas, que vivem nas árvores, o que resultou no aumento da consanguinidade e na diversidade genética reduzida da espécie.

Esta situação acontece numa altura em que o verão ainda não começou, pelo que existe o receio de que, caso as temperaturas aumentem, as condições só piorem. O verão começa oficialmente em 1 de dezembro, mas no sul da território a situação de alerta já se encontra no nível "catastrófico", o mais alto do sistema de classificação australiano.

Seis pessoas morreram e centenas de casas ficaram destruídas na sequência dos incêndios. Em Sidney, as autoridades têm apelado aos moradores das zonas afetadas a abandonarem as residências e a concentrarem-se em centros escolares.