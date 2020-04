O ativismo, político ou ecológico, sempre fez parte da sua identidade. "Há coisas que têm de ser feitas. Se há alguma coisa que achamos que está mal, temos de atuar. Eu venho de uma cultura de resistência política, de combate político duro, incluso", disse em 2016 em entrevista ao Observador.

Em 1989 publicou o seu primeiro romance, "O Velho Que Lia Romances de Amor", que o confirmou como fantástico contador em língua castelhana, tendo sido traduzido para cerca de trinta e cinco línguas. Da sua vasta obra (toda ela traduzida em Portugal), destacam-se ainda os romances "História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar", "Mundo do Fim do Mundo", "Patagónia Express", "Encontros de Amor num País em Guerra", "Diário de um Killer Sentimental" ou "A Sombra do que Fomos" (Prémio Primavera de Romance em 2009).

“Sempre vi a literatura como um ponto de encontro. Primeiro é um ponto de encontro do escritor com a sua própria memória, com as suas referências culturais e sociais. Depois é um ponto de encontro entre dois estados de alma: o do escritor quando estava a escrever e o do leitor no momento em que lê”, disse à Agência Lusa em 2011. Para o autor, “é muito bonito que esses dois estados de alma se juntem”, algo que torna cada leitura diferente de outra. “Não há dois leitores que leiam da mesma maneira o mesmo texto”, completou.

É exatamente nos leitores que pensa enquanto escreve: “Quando estou a escrever tenho sempre do outro lado da mesa um amigo invisível, que tem mil rostos diferentes. De homem, de mulher, de menino, de menina.” A presença dos que compram os seus livros é uma constante na escrita de Sepúlveda, que confessou que, à medida que vai escrevendo, pensa “desta parte vai gostar muito aquela jovem portuense que conheci há cinco anos, esta parte não vai agradar a esse leitor que encontrei um dia em Moscovo, e esta vai encantar aquele leitor que está à espera dos meus livros em Buenos Aires”.

Nas páginas dos seus livros, o encontro que promove é não apenas com a personagem do escritor, mas também com o homem Luis Sepúlveda. “Todas as personagens têm algo – muito – do autor e isso é o fascinante da literatura. As personagens ‘boas’ naturalmente reúnem a melhor parte de nós, porque são uma demonstração da parte boa, mas as personagens malvadas também são uma parte de nós, uma vez que ativam a nossa capacidade de ser perversos, maus, cruéis”, esclareceu à Agência Lusa.

Em 2016, recebeu o Prémio Eduardo Lourenço — que distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cooperação e da cultura ibérica. À data Eduardo Lourenço disse que Sepúlveda era "um autor de craveira mundial".

No cinema participou, como ator, em dois filmes, “La Gabbianella e il gato” (1998) e “Vibo Per Sempre” (2000). Assinou o argumento de cinco películas e realizou outras cinco, entre as quais “Mano Armada” e “Corazón-bajo”, do que também foi diretor de fotografia e argumentista.

Sepúlveda publicou 21 títulos, entre os quais “Uma História Suja” (2004), “História de Um Gato e de Um Rato que se Tornaram Amigos” (2012), “Uma Ideia de Felicidade” (2014), “História de um Cão Chamado Leal” e "História de Um Caracol que Descobriu a Importância da Lentidão" (2015), “O Fim da História” (2016) e "Os Piores Contos dos Irmãos Grimm" (2018).

Luis Sepúlveda visitava Portugal com alguma regularidade, fosse para participar em festivais literários, como as Correntes d'Escritas, na Póvoa do Varzim, ou para estar presente na Feira do Livro.

Luís Sepúlveda era casado com a poetisa Carmen Yáñez, que também esteve hospitalizada e em isolamento.