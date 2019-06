Manuel José Homem de Mello (Conde de Águeda) é considerado “uma figura grande da vida política portuguesa”, tendo sido deputado e embaixador de Portugal na ONU, entre outros cargos.

Foi amigo pessoal do ex-Presidente da República Craveiro Lopes e esteve envolvido em algumas tentativas goradas de demitir Salazar, designadamente na “Abrilada” de 1961.

Escritor, empresário, advogado, diretor de jornais e comentador na RTP, Manuel José Homem de Mello foi também apoiante de Mário Soares, tendo participado “ativamente em diversas campanhas”, segundo contou o familiar Hélder Moura Pereira.

Homem de Mello foi deputado à Assembleia Nacional entre 1957 e 1961, assumindo depois e até 1964 as funções de assessor político do Presidente da República Craveiro Lopes. Voltaria a ser deputado entre 1969 e 1974.

Entre as suas obras, conta-se o livro “Portugal, o Ultramar e o Futuro”, que punha em causa a política ultramarina de Salazar.

Homem de Mello considerava que Portugal "podia ter sido o primeiro Estado colonial a sair do Ultramar e foi o último" a deixar as suas colónias.

As cerimónia fúnebres de Manuel José Homem de Mello realizaram-se hoje no Estoril, tendo sido o seu corpo cremado e as cinzas depositadas num jazigo de família, no Cemitério dos Prazeres em Lisboa.