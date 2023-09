“Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com a sua esposa Anne e o seu filho Fergus ao lado da sua cama, após um ataque de pneumonia", cita o The Guardian.

"Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento doloroso e agradecemos as mensagens de apoio e amor", pode ainda ler-se.

Michael Gambon interpretou o professor de Harry Potter, Albus Dumbledore, assumindo o papel de Richard Harris após a sua morte em 2002.

Nasceu em Dublin, capital da Irlanda, a 19 de outubro de 1940, e emigrou para o Reino Unido em 1945, com cinco anos. Gambon deixou a escola aos 15 anos e, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, não recebeu nenhum ensino formal na escola de teatro.

Entrou no mundo dos palcos como construtor de cenários e posteriormente ganhou experiência a atuar em produções amadoras, em pequenos papéis no Unity Theatre e no Tower Theatre, em Londres.

Devido ao sucesso das suas atuações enquanto ator, recebeu da Rainha Isabel II o título de "Sir".