Zdar trabalhou com várias estrelas internacionais, incluindo Beastie Boys, The Rapture e Franz Ferdinand, e ajudou na criação do aclamado álbum eletro francês "Wolfgang Amadeus Phoenix", com o qual ganhou o Grammy de melhor álbum do ano em 2010, juntamente com a banda Phoenix.

Alex Kapranos, dos Franz Ferdinand, fala do DJ francês como uma "grande inspiração como produtor, mas sobretudo como bom homem e amigo".

"O seu gosto era impecável", escreveu o cantor e compositor no Twitter, rede social onde publicou uma foto dos dois, a despedir-se de Philippe Zdar.

"Ele tinha uma enorme alegria pela vida, generosidade e paixão. Vou sentir muito a falta dele", termina Alex Kapranos.