Morreu o indígena mais solitário do mundo. Pelo menos era assim que era conhecido o Índio Tanaru ou Homem do Buraco, dois dos 'nomes' que lhe foram dados nos últimos 30 anos.

Vivia sozinho e isolado no estado de Rondônia, no Brasil, há quase três décadas, após os últimos do seu povo terem sido massacrados em 1995, alegadamente madeireiros ilegais.

Pertencia a uma etnia desconhecida e começou a ser observado pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1996, a mesma instituição que o encontrou morto na última terça-feira (23).

As autoridades acreditam que morreu de causas naturais, não tendo encontrado sinais de outras pessoas no local, nem sinais de violência. O Homem do Buraco teria entre 55 e 60 anos, revelaram também.