O músico José Mafra, de 83 anos, um dos fundadores do Conjunto António Mafra, morreu na segunda-feira à noite, no Porto, e o funeral realiza-se na quarta-feira, disse hoje à agência Lusa o agente do grupo.

O velório do músico realiza-se na Igreja do Cristo Rei, no Porto, onde na quarta-feira, pelas 15:00, é celebrada missa de corpo presente, seguindo-se o funeral para o Cemitério de Agramonte, na mesma cidade. O Conjunto António Mafra, do qual José Mafra era viola, protagonizou êxitos como “Sete e Pico”, “O Carteiro”, “Ora Vejam Lá”, “Abre a Pipa Beatriz” e “O Carrapito da D. Aurora”, entre outros. Partilhar