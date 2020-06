O cónego Luís Manuel Pereira da Silva faleceu na noite desta sexta-feira, 12 de junho, devido a uma doença oncológica, informa o site do Patriarcado de Lisboa.

Tinha 63 anos, era pároco de Santa Maria Maior da Sé Patriarcal, desde 1996, e era conhecido por ser o padre dos casamentos de Santo António.

Nasceu a 2 de setembro de 1956, em Lisboa, e foi ordenado sacerdote a 28 de novembro de 1993, no Mosteiro dos Jerónimos. Desde 1998, que era mestre das Cerimónias Patriarcais. Também foi professor na Universidade Católica Portuguesa, assim como assistente da Associação de Professores Católicos.

O sacerdote foi ainda membro do Secretariado Nacional de Liturgia e desde 2007 que era o diretor do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa.