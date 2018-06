Villalba era também membro da Real Academia de Belas Artes de São Fernando.

“Darío Villalba deixou-nos. Resta-nos a recordação da sua personalidade e o privilégio de ter trabalhado com ele. Deixa ao mundo uma obra plástica sem paralelo. A Galeria Freijo continuará a trabalhar para difundir o seu legado. Adeus, amigo”, lê-se numa nota publicada no Twitter.

Nascido em San Sebastian em 1939, Darío Villalba foi um dos artistas plásticos espanhóis de maior prestígio na vanguarda internacional da segunda metade do século XX, e pioneiro, juntamente com os alemães Sigmar Polke e Gerhard Richterd, no uso da imagem fotográfica como matéria pictórica.

A sua criatividade irrompeu, a contracorrente, no contexto histórico da década de 60, caracterizada pela forte presença do Grupo El Paso dentro de Espanha e, noutros países, pela força do movimento Pop.

Villalba procurava um universo pessoal e criativo, livre de modas, apresentando na sua obra as personagens “mais limite”.