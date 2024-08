“A PRP expressa publicamente o seu profundo pesar pelo falecimento de José Miguel Trigoso, Presidente do Conselho de Direção desta associação. Reconhecido nacional e internacionalmente como uma referência na área da segurança rodoviária, com um mérito técnico incontestável e qualidade humanas excepcionais, dedicou a sua vida a esta causa, contribuindo para a preservação de milhares de vidas”, lê-se na nota de pesar publicada pela PRP na sua página oficial, datada de 19 de agosto.

Na nota de pesar, a PRP afirma que “o seu legado inestimável e imensurável à sociedade e à causa social, bem como a sua amabilidade, resiliência, altruísmo, sabedoria e amizade permanecerão para a memória futura”.

A notícia da morte de José Miguel Trigoso foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias.

O Automóvel Clube de Portugal (ACP), de cujo Observatório José Miguel Trigoso era membro do Conselho Consultivo, também publicou uma nota de pesar pela morte, tendo o presidente do ACP, Carlos Barbosa, dito à Lusa que o presidente da PRP morreu na segunda-feira em casa, aos 75 anos, depois de vários anos a lutar contra um cancro.

Carlos Barbosa referiu ainda que hoje se realizou uma missa na ermida de Colares, Sintra, e que na quarta-feira, no mesmo local, pelas 12:00, haverá uma cerimónia de homenagem, seguindo depois para cremação.

Também a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) manifestou o “profundo pesar” pela morte de José Miguel Trigoso, “um aguerrido guerreiro no combate à sinistralidade rodoviária e uma referência na área da Segurança Rodoviária a nível nacional e internacional”.

Com inegável mérito técnico, dedicou a sua vida à segurança rodoviária e a salvar vidas. José Manuel Trigoso foi, de 1999 a 2007, Presidente da Prevenção Rodoviária Internacional e foi o Coordenador Técnico e Porta-Voz da Comissão Técnica que elaborou o “Plano Nacional de Prevenção Rodoviária” em Portugal. Colaborou ainda na elaboração do Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária de 2010 a 2013, bem como noutros instrumentos e planos estratégicos nacionais”, recorda a ANSR.

“A sua memória será eternamente lembrada por todos os que com ele privaram e trabalharam. A ANSR teve este privilégio, pois por várias vezes José Miguel Trigoso participou em iniciativas conjuntas sob o foco do combate à sinistralidade na estrada. O seu legado enquanto Homem e de dedicação e compromisso com a segurança nas estradas será sempre lembrado e honrado”, acrescenta a autoridade nacional.